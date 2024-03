Podistica Voltana È tempo di scaldare i motori

Archiviato un 2023 con una serie di successi che la collocano tra le società di livello in ambito provinciale, la Podistica Voltana si accinge ad inaugurare la nuova stagione. Il primo appuntamento, sabato prossimo, vedrà il sodalizio presieduto da Pietro Ferraro organizzare una camminata ludico motoria a Lugo presso il laboratorio artigiano ‘Loris Dolciumi’ situato in via Bonsi. La manifestazione, con percorsi da 7 e da 2 km circa, è rivolta ai tanti podisti ed alle famiglie del territorio, con particolare riguardo ai minori di 12 anni che, se accompagnati da un adulto pagante, riceveranno in omaggio un uovo di Pasqua.

L’8 maggio la società arancio-verde organizzerà, presso la Tenuta Garusola a Filo di Argenta, la ‘Camminata dell’Asparago’ ed una prova agonistica del circuito Cross Uisp 2024.

Cinque saranno invece gli eventi in programma nei mesi estivi. Si comincia il 16 giugno (camminata Festa del Pd a Voltana), poi il 10 luglio (Filo di Argenta presso la Tenuta Garusola), il 16 agosto (suggestiva camminata presso il Santuario della Madonna dell’Arginino, alle porte di Voltana), l’11 settembre a Voltana con il ‘Memorial Francesco Bacchini’ (indimenticato presidente del sodalizio, spentosi l’11 settembre 2022; amici e soci non lo hanno mai dimenticato) ed una prova del circuito Promesse di Romagna, e il 16 settembre a Lugo (camminata in collaborazione con Auser). Si arriva poi al momento, sportivamente parlando, più atteso: domenica 1° dicembre andrà infatti in scena l’evento clou, ossia la 38esima edizione della ‘Maratonina di Voltana’, kermesse che lo scorso anno ha registrato la partecipazione di ben 1277 tra camminatori e competitivi. Infine il 7 dicembre, camminata presso Loris Dolciumi di Lugo, appuntamento che chiuderà, poco prima delle feste natalizie, il programma di appuntamenti del 2024. Non mancheranno alcune gite sociali. Tornando al 2023, il 26 novembre al ristorante ‘Sul Bacino’ di Massa Lombarda, si è svolto il tradizionale pranzo di fine anno e la ‘Festa per il 40° anniversario’ della nascita della Podistica.

Per il presidente del sodalizio Ferraro è stata l’occasione per trarre un bilancio di un’annata che ha registrato ben 4888 presenze rispetto alle 3666 del 2022. Sono stati premiati 109 tesserati che hanno ottenuto il numero minimo di presenze per entrare nella classifica finale di società. Tra i camminatori, al primo posto si è classificato Natale Milandri, davanti a Daniele Poli e ad Antonio Silvani. Durante l’incontro conviviale, è andata in scena anche la premiazione del Campionato ‘agonisti’, una sorta di competizione interna esclusivamente tra i tesserati.

Il circuito Promesse di Romagna ha visto la partecipazione di tre piccoli podisti, rispettivamente di 10, 9 e 4 anni. Per informazioni e tesseramento di minori che intendono avvicinarsi al podismo: contattare il numero di telefono 338/3352797 oppure mail a [email protected].

Luigi Scardovi