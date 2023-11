"Poggio a Caiano sconfitto 4-2: la salvezza sfuma"

Sconfitta pesante per il Poggio a Caiano nello scontro salvezza del campionato Giovanissimi Elite. I medicei al Martini perdono 4-2 al cospetto del Venturina e subiscono il sorpasso in classifica. Una partita che andava vinta, o quantomeno non persa, e dove invece arriva un ko che fa male per la truppa di Del Bianco, a cui non bastano le marcature di Gaias e Donnarumma, visto che Mezzetti e Minichini con una doppietta a testa regalano i tre punti agli ospiti. Niente da fare per i tre punti nemmeno per il Coiano Santa Lucia Prato Social Club che impatta 2-2 sul terreno di gioco

dei Giovani Fucecchio.

Per i biancazzurri reti di Dervishi e Durgoni, a cui rispondono Gabbrielli e Sardelli per i bianconeri. In classifica sesta piazza per il Csl Psc che manca quindi l’aggancio al Fucecchio in zona Coppa Toscana, mentre il Poggio a Caiano è terzultimo

e deve cambiare passo.