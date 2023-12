Pole dance, questo è un vero trionfo. Un oro e un argento ai mondiali

Non smettono di stupire le ragazze della Pole Dance Experience di Carpi che al PalaDozza di Bologna hanno completato un 2023 da sogno conquistando una medaglia d’oro e una d’argento ai Campionati Mondiali ’Pole & Aerial sport’ organizzati dal Csen. Dopo il successo in Coppa Italia a Cesenatico e quello tricolore di giugno ad Ancona, le giovani atlete guidate da Barbara Malta hanno sbaragliato la concorrenza arrivata da tutto il mondo imponendosi nella categoria ’Dilettanti Under 18’. Amelia Fava, Vittoria Cavalletti, Linda Loschi, Greta Martello, Matilda Bassoli, Viola Malavasi e Perla Righi hanno migliorato sensibilmente il già ottimo punteggio di 147,85 ottenuto nelle Marche, stupendo con un 191,80 ottenuto nello stesso esercizio, eseguito alla perfezione e arricchito dai bonus arrivati sia dalla coreografia che dalla possibilità di proiettare sullo schermo delle immagini, un tocco di qualità artistica che ha fatto la differenza nell’armonia fra esecuzione al ’palo’ e il ballo a terra. La seconda medaglia è stata poi conquistata nel duo da Amelia Fava e Vittoria Cavalletti nella specialità ’cerchio aereo’, alle spalle della coppia russa, con il punteggio di 168,80 e una coreografia ispirata ad un ragno alieno imprigionato nella sua teca, rappresentata proprio dal cerchio. La tre giorni bolognese, di fronte a un pubblico record, è stata poi una piacevole passerella anche per le ragazze dell’Under 14 del gruppo ’Esemplari rari’ che sono state ammesse ai Mondiali dopo il double di titoli italiani centrato ad Ancona, ma nella rassegna iridata si sono soltanto esibite per il pubblico, vista l’assenza di altre squadre nella loro categoria. Un gruppo composto da Giulia Vittoria D’Alessio, Julia Caruso, Alice Malavasi, Chantal Formentin, Greta Cesario, Francesca Favali, Bianca Gasparini Casari ed Elisa Capitani. "Ammetto che ancora una volta queste ragazze mi hanno stupito – il commento coach Malta – perché la speranza era quella di poter competere per salire sul podio, ma non di conquistare un oro e un argento. Le ragazze sono state fantastiche, hanno ottenuto molti bonus grazie all’esecuzione perfetta della coreografia e sono molto orgogliosa di loro". Ora per la società carpigiana il mirino si sposta sul nuovo anno, con le qualificazioni ai Nazionali in programma a Modena il 24 e 25 febbraio che daranno i pass per la rassegna tricolore di giugno a Trento. Una kermesse che vedrà anche il debutto assoluto della neonata squadra degli Under 10.