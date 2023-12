Pole Sport, l’acuto di Sofia Novelli

Un altro grande successo per Sofia Novelli, la giovane atleta fiorentina protagonista della Pole Sport internazionale. Dopo la conquista in aprile, a Washington, del Campionato Atlantico e a settembre, a Los Angeles, del Campionato del Pacifico, Sofia ha conquistato il primo posto assoluto nella categoria elite all’International Championship Pole Art Congress" di Cancun in Messico. Si tratta di uno degli eventi più importanti della disciplina, che ha unito artisti di tutto il mondo , con più stili di Pole in gara. Nel palmares di Sofia Novelli, che ha iniziato a soli 6 anni con la danza classica e che dal 2016 si dedica soltanto alla Pole Sport, ci sono la bellezza di quattro campionati italiani e tre campionati del mondo, oltre a varie rassegne europee e internazionali. Tutti successi conquistati grazie anche all’appoggio della famiglia che l’ha sempre seguita e incoraggiata nella sua passione.