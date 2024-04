Poledance. Incetta di medaglie per l’Acrobatica

Incetta di medaglie per la Asd Acrobarica & Coreografia di Viareggio alla PoleArt Italy 2024, andata in scena al teatro Alfieri di Asti. Guidate dall’inesauribile Rossella Ricci, le danzatrici viareggine si sono assicurate una medaglia d’oro con Ildy Zagii (categoria Master over 60), un bronzo con Consuelo del Pistoia (categoria Woman Advance 40) ed un’ulteriore medaglia di bronzo con la stessa Rossella Ricci (nella categoria Master Elite 50).

“È stato un vero successo che ci ha dato tante soddisfazioni - dice Ricci -, alla luce del fatto che la competizione vantava ben 48 paesi partecipanti con vere star della PoleDance mondiale”.

S.I.