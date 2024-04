Polisportiva Centese, Emi Accorsi si laurea campionessa italiana di Duathlon

Particolari soddisfazioni della Polisportiva Centese per gli ottimi risultati ottenuti dalla due atlete di casa. Entrambe sono tesserate al sodalizio centese come Uisp e si allenano regolarmente al campo di atletica sotto l’egida di due allenatori, rispettivamente Leonardo Campagnoli e Enzo Cavani.

Emi Accorsi, tesserata per il triathlon con Avia Pervia di Modena, è diventata campionessa Italiana di duathlon nella cat Youth A (anni 14/15) , correndo la distanza di 2 km di corsa, 6 km in bici e 1 km di corsa, nel tempo complessivo di 21’38”; con l’ultima frazione corsa in 3’12” che gli ha permesso di conquistare il primo posto con un distacco di 7” sulla seconda. Manifestazione svoltasi a Magione (PG) con oltre 115 partecipanti.

Marika Accorsi, ( Fidal con il Cus Parma),nessun legame di parentela con Emi, ha di recente vinto la maratonina di Reggio Emilia in 1.16.62 mentre a Rubiera sulla distanza dei 10.000 mt, è riuscita ad ottenere il personale di 34.01.57 che le permetterà di partecipare al prossimo campionato nazionale assoluto.