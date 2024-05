Polisportiva. Dall’11 di giugno via ai campi solari per i bambini

L’estate riparte alla grande in casa Polisportiva Mens Sana 1871. Da martedì 11 giugno prenderanno infatti il via i campi solari con tante attività rivolte a tutti i ragazzi dai 6 ai 15 anni di età. Calcio, piscina, basket, pattinaggio, pallavolo, ginnastica, e tanti altri sport per un’estate da passare in compagnia e con divertimento, grazie anche al preparatissimo staff della Mens Sana. I campi solari della Polisportiva Mens Sana 1871 si svolgeranno per tutta l’estate da giugno fino a settembre. Un modo alternativo per praticare lo sport in socialità, con divertimento e leggerezza. Per informazioni relative ai costi e date dei campi solari è possibile consultare il sito della Polisportiva Mens Sana 1871, www. menssana1871.org, oppure presentarsi o telefonare in segreteria al numero 057747298 nei seguenti giorni: lunedì e martedì dalle 11 alle 19; dal mercoledì al giovedì dalle 15 alle 19.