"Polisportiva Galli vince nettamente contro Costa Masnaga: riscatto dopo il passo falso"

La Polisportiva Galli vince nettamente la gara numero due contro Costa Masnaga (65-51), riscattando il brutto passo falso di domenica scorsa. Partita non bella, data la posta in palio che era altissima. Bene le difese, non altrettanto gli attacchi. Primo quarto tanti errori in attacco delle due squadre, e punteggio basso: 18-14. Parte bene la Costa che va subito avanti con un 5-0, con canestri della N’Guessan, Allievi e Tibé. Si sveglia la Galli che centra alcuni canestri con Bocola e Mioni da 3 punti, e si va sul sette a sette. Ma la Galli si avvantaggia fino a sette lunghezze, e va a chiudere il primo periodo con 18-14, un punteggio molto basso, bene le difese male i due attacchi.

Al riposo lungo si va sul 28-26, con la Galli che ora comanda il gioco. Nella ripresa, terzo periodo la Polisportiva allunga e chiude con un importante punteggio di più dieci: 48-38. La reazione delle tre rosse inarrestabili Osazwuwa, Ravelli e Allievi è forte, e guidano le compagne verso la rimonta, ed a metà quarto tempo il punteggio è di 53-47. La Galli con le inarrestabili Lazzaro e Rossi suona la diana, ed il punteggio risale a 3’ dalla fine a più 14. Al suono della campana il risultato finale è di più quindici: 64-51, fra la grande gioia della Polisportiva Galli che si è riscattata. Adesso non c’è nemmeno il tempo di assaporare questo importante successo visto che domenica prossima (19 maggio) alle ore 19.30 è in programma la palla a due in casa della Costa Masnag per proseguire il cammino verso la serie A1 contro la vincente di Martina Treviso-Derthona.

Giorgio Grassi