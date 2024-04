Polisportiva. Majorette da applausi in quel di Ancona. Portate a casa ben dieci medaglie. Sei gli ori, tre gli argenti e un bronzo

Con la primavera iniziano come sempre le grandi soddisfazioni per le varie sezioni della Polisportiva Mens Sana 1871. Una di queste è quella delle Majorette, protagoniste in provincia di Ancona negli scorsi giorni con alcune prestazioni singole e di squadra davvero degne di nota. Una pioggia di medaglie è infatti arrivata in casa Mens Sana con la Genesis Majorette-Twirling che ai Campionati Interregionali di Jesi, appunto nelle Marche, ha portato a casa dieci medaglie complessive. Nel dettaglio si tratta di sei medaglie d’oro, tre medaglie d’argento e un bronzo, oltre a un ottimo quinto posto in classifica. Una grande performance quella delle giovani ragazze biancoverdi che hanno conquistato la scena del palazzetto di Jesi, portando a casa un brillante quando forse inaspettato risultato. Ad aprire le danze è stata Virginia Nocciolini, che conquista il primo gradino del podio nel freestyle c junior e nell’x-strut junior. Le fa eco la compagna e collega Arianna Stori che conquista la medaglia d’oro nel freestyle youth, valido per la coppa Italia, mentre la compagna Picchianti conquista il primo posto in classifica nell’x-strut youth. Conclude la performance tutta d’oro Emma Bocci con il successo ottenuto nelle specialità freestyle senior e x-strut senior. Azzurra Salvà guadagna invece la medaglia d’argento nell’x-strut junior e nella specialità due bastoni junior, mentre Arianna Stori, punta alla seconda medaglia della giornata, ottenendo l’argento nell’x-strut youth. Concludono la splendida giornata le ragazze del team senior che, nelle categorie serie C conquistano il terzo gradino del podio, collezionando un’altra prestigiosa e significativa medaglia.