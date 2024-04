Polisportiva Mens Sana 1871. Boxe, Campionati Italiani. Bramerini e Tekeng ok

Riflettori sui Campionati Italiani Schoolboys e Junior in corso di svolgimento fino a domani Chianciano Terme. I giovani della Polisportiva Mens Sana 1871, gli Junior Alessandro Bramerini (Kg. 63) e Dante Tekeng (Kg. 70), sono attesi sul ring: Tekeng, dopo un inizio non proprio incoraggiante, ha inanellato negli ultimi mesi una striscia positiva di sette vittorie su sette match, conquistando anche il titolo di Campione Regionale di Categoria e dimostrando una crescita esponenziale. Alessandro Bramerini (foto), con 33 match all’attivo di cui 21 vittorie, vincitore per due volte consecutive del Trofeo Nazionale ‘A. Mura’, più volte convocato in Nazionale, punta al gradino più alto del podio. "Sono molto fiducioso sul buon esito di questi Campionati – ha detto il Maestro David Borgogni –. Non sarà facile perché saranno tutti match di altissimo livello, ma i ragazzi sono bravi e ben preparati. In ogni caso, per loro sarà un’esperienza importante e un motivo di crescita e non è da tutti arrivare a questi livelli. Come si usa dire: comunque vada, sarà un successo".