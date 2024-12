Polisportiva Mens Sana. Il Pattinaggio corsa conquista l’argento nelle gare a Pescara

Ennesimo successo per il Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana. Dal secondo Trofeo Città di Pescara arriva la medaglia d’argento: i biancoverdi si sono imposti su 61 società partecipanti con 600 atleti. Il gruppo, coordinato dal tecnico Laura Perinti e Giulia Soggiu ha conquistato una medaglia d’argento inaugurando con successo l’inizio della stagione agonistica. Al Trofeo erano presenti, per la categoria Esordienti: Noemi De Caro, Filippo Dell’Orto, Aurora Masti, Christian Vogt, Andrea Zampi. Tra i Ragazzi U12 invece: Allegra Allegri, Christian Allegri, Diego Marzi. Nella categoria Ragazzi hanno figurato: Romeo Chiumiento, Tommaso Giannettoni, Martina Giudilli, Viola Pasquini, Elisa Savastano. Tra gli Allievi: Sara Angiolini, Cosimo Di Bello, Pietro Giannettoni, Riccardo Lomagistro, Tommaso Marzucchi, Giulia Mattii, Domiziana Meiattini. Buona la prova anche per la categoria Junior con gli atleti: Sofia Paola Chiumiento, Marco Pieraccini, Mia Riccio, Giulia Serafin.