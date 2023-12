Polisportiva Pontremolese, 60 anni di storia. Sarà festa grande domani al ’PalaBorzacca’

La macchina organizzativa della Polisportiva Pontremolese guidata da Pietro Ferdani e tutto lo staff dirigenziale, domani, dalle 10,30 al “PalaBorzacca“ celebra il 60° anno di attività. L’unione sportiva dilettantistica, che inserisce nel proprio logo lo stemma della città di Pontremoli, è stata fondata nel 1963. Da quel lontano 1963 la Polisportiva Pontremolese rappresenta per il territorio lunigianese una realtà concreta nella promozione sportiva.

Tutto iniziò grazie alla passione del “proffe“ Marcello Borzacca, di Errico Tassi, primo presidente della società, di Angelo Angella e del sempre attivo Silvano Marcucci, profili di spessore nel mondo dello sport e ideali per trasmettere quei valori sportivi e educativi a tantissimi giovani atleti. Occasione speciale in cui la società festeggerà insieme ai suoi oltre 200 atleti, tecnici, istruttori e a numerosi ospiti, tra cui il giovane campione europeo indoor sui 60mt Samuele Ceccarelli, che ha superato, addirittura due volte, il campione olimpico Marcell Jacobs nei 60 metri indoor, ai campionati italiani assoluti di Ancona e agli Europei di Istanbul. Sarà presente anche Stefano Mei, campione europeo dei 10.000m piani a Stoccarda 1986 e, oggi, presidente della Federazione italiana di atletica leggera.

Tutto prese piede nei caldi mesi del ’63, prime corse, lanci e salti mandati in visione sotto gli occhi divertiti di tanti ragazzi su terra battuta del complesso scolastico delle Magistrali (anni 60-70), poi il trasloco sulla pista anch’essa in terra battuta del campo sportivo “La Pineta“ (anni 80-90), per poi trasferirsi agli inizi del 2000 nel moderno impianto sportivo dello stadio “Lunezia“. Primi anni di attività caratterizzati dalla pratica della regina di tutti gli sport, poi verso la fine degli anni ‘70 iniziano corsi di minibasket tenuti nella palestra dell’Istituto Tecnico Belmesseri diretti dal primo coach Angelo Angella intervallati da tornei organizzati e partite amichevoli fuori porta. Sarà il 31 gennaio 1982 a decretare lo storico inizio del sottocanestro Pontremolese, infatti, con l’incontro tra Polisportiva Pontremolese e Carrara Basket veniva inaugurato il Palazzetto dello Sport, oggi, “PalaBorzacca“ e casa dei cestisti pontremolesi e lunigianesi.

Sessant’anni in cui Atletica e Pallacanestro hanno sviluppato radici profonde, mezzo d’incontro per atleti e tifosi, dove generazioni diverse si ritrovano accumunate dall’amore per lo sport. Oggi la Polisportiva conta più di 200 atleti tesserati, affrontando impegni agonistici sia maschili che femminili nella Pallacanestro svolgendo attività nei campionati giovanili-senior e nell’Atletica con il settore giovanile-senior a competizioni regionali e nazionali nei circuiti Fidal e Csi. Domenica sarà una giornata ricca di pagine ingiallite di ricordi, ma anche e soprattutto di presente e futuro con l’obiettivo di mantenere viva nei giovani la passione per lo sport vero e pulito.

