Pony Master Show, lungo weekend di gare. I cavalieri in erba arrivano da tutta Italia

di Sonia Fardelli

Dopo cinque settimane di Toscana Tour con gare internazionali dedicate ai big dell’equitazione a livello mondiale, l’ Equestrian Centre ospita in questo week end il Pony Master Show Multidisciplinare e il Campionato Italiano Mounted Games a squadre. Manifestazioni di interesse federale, interamente dedicate al mondo del pony e all’attività ludica.

L’evento sarà valido anche come tappa per la Coppa Italia Club. Ricco il programma che vede le specialità di Carosello, Gimkana 2, Gimkana jump 40, Gimkana cross, Piccolo Gran Premio, Presentazione, Pony Games, Run & Ride, Gimkana jump 50. ci saranno anche gare di dressage e di completo. A sfidarsi nelle varie gare, che andranno avanti fino a domenica, 600 pony in arrivo con i loro cavalieri in erba da tutta Italia.

"Dopo il successo ottenuto con il Toscana Tour – dice il patron dell’Equestrian Riccardo Boricchi – ripartiamo adesso con le gare ludiche riservate ai giovanissimi. Questo week end ci saranno le specialità del Club e le discipline del dressage e completo, la prossima settimana il Pony Master Show sarà completamente dedicato al salto ostacoli con la presenza di oltre 1200 binomi".

Una stagione iniziata alla grande negli impianti di San Zeno e che continuerà anche in estate con grandi eventi. A fine luglio ci saranno le Ponyadi e a metà luglio il Campionato mondiale Mounted Games. Un evento di prestigio che non tutte le strutture sono in grado di ospitare e che quest’anno sarà disputato ad con vantaggi anche per l’economia della città. Come è avvenuto con il Toscana Tour.

"Portare a cinque settimane questo evento internazionale – spiega Boricchi – alla fine si è dimostrato vincente. Abbiamo avuto sempre un ottimo numero di concorrenti e con lo Csi a quattro stelle abbiamo toccato quota 1200 cavalli".