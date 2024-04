Poule promozione di Serie A bronze. Prato insidia Belluno per risalire la classifica

Ultima partita del girone d’andata della poule promozione di serie A Bronze maschile per la Pallamano Prato, che oggi al Pala Keynes ospita il Belluno (fischio d’inizio alle ore 17.30). La squadra allenata da Massimo Di Vita è reduce dal pareggio beffardo ottenuto sul campo dei siciliani del Mascalucia ed in precedenza dal successo interno con il Monteprandone, risultati positivi a cui contro i veneti occorre dare un seguito per tentare di riagganciare la seconda posizione in classifica che è in questo momento è detenuta proprio dal Belluno in compagnia del San Vito Marano. Gli avversari odierni fino a questo momento hanno vinto con ampio margine le due gare disputate sul terreno di casa ma hanno perso sul campo della capolista Bologna United alla seconda giornata, risultati che consentono loro di avere tre lunghezze di vantaggio sui pratesi. Le altre due partite in programma nella quarta e ultima d’andata: Monteprandone-San Vito Marano e Bologna United-Mascalucia. La classifica della poule promozione della serie A Bronze dopo tre turni è la seguente: Bologna United 7 punti; Belluno e San Vito Marano 6; Mascalucia 5; Pallamano Prato e Monteprandone 3.

Massimiliano Martini