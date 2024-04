Powerlifting. A 61 anni Buscarini vince il suo terzo titolo europeo M3

La storia dello sport passa da Talamello. Per il terzo anno consecutivo Maurizio Buscarini, a 61anni, è il nuovo campione europeo M3 per la disciplina Powerlifting. Tesserato per la Strength Lab di Torino, Buscarini fa parte della nazionale azzurra di questa disciplina sportiva e ha ottenuto punteggi massimi in squat, distensione su panca piena e stacco da terra. Buscarini è salito sul podio di Malaga, confermando il record italiano per lo squat: 227,5 kg. Brillantissimo il risultato dello stacco: 265 kg. Alla panca ha sollevato poi 137,5 kg: 12,5 in più rispetto al 2023, quando subì un brutto infortunio alla spalla. Con i suoi 630 punti è così salito al primo posto nel podio europeo. "Ringrazio i miei compagni di squadra – dice Buscarini – e i tanti amici che mi supportano sempre. Il grazie va poi ai leader della mia squadra, Mauro e Danilo, persone per me fondamentali".