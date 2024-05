Pratica salvezza archiviata. L’Hockey Monza non delude: "Il merito è anche dei tifosi"

Anche il terz’ultimo assalto stagionale ha un esito positivo. L’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, già vincente per 5 a 1 al debutto nei playout sulla pista del VenetaLab Breganze, replica l’operazione nei confronti dell’Indeco Giovinazzo, piegato per 7 a 1 al PalaBiassono. Il bis vittorioso permette al quintetto biancorossazzurro di archiviare la pratica salvezza in anticipo. La lotta per la permanenza in A1 ora riguarderà Breganze e Giovinazzo. La compagine allenata da Tommaso Colamaria concluderà la stagione affrontando dapprima Breganze al PalaBiassono (sabato 11 maggio) e Giovinazzo in trasferta una settimana più tardi. Il “nuovo“ Hrcm che affronterà la prossima annata sarà, quasi certamente, ben diverso da quello che ha conquistato la salvezza in questo supplemento di campionato. Anche perché, un anno fa, la squadra era approdata ai preliminari playoff. La dirigenza della società non può dimenticare la serie negativa di questa annata, cadenzata da 10 stop consecutivi, otto in campionato e due in Coppa Wse. L’Hrcm comunque, si è ritrovato alla grande a tempo quasi scaduto. Nella partita contro Giovinazzo i padroni di casa hanno realizzato con Francisco Bielsa un rigore e con Julian Tamborindegui due tiri diretti. Mai, nel corso di tutta la stagione, i cecchini di Monza aveva dimostrato così tanta freddezza in situazioni simili. Nell’altra area, inoltre, il portiere monzese Filippo Fongaro è stato impeccabile.

"Pippo – commenta il capitano, Matteo Galimberti, assente per infortunio nell’incontro con il Giovinazzo – è stato straordinario. Va riconosciuto come questa sia stata una stagione molto strana. Ma le ultime partite le abbiamo giocate con la giusta determinazione. Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi, che non ci hanno mai abbandonato. Ora spero di poter tornare in pista con il Breganze nell’ultima partita casalinga della stagione".

Gianni Gresio