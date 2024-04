Prato allo sprint salvezza. Due gare per un brindisi

Dopo l’ultima lunga sosta del campionato di serie A2, il Prato Calcio a 5 torna in campo e lo fa per disputare una partita fondamentale per la salvezza. Oggi infatti è in programma lo scontro diretto con il Real Fabrica, che i biancazzurri dovranno giocare in casa dei romani (inizio alle 16). Alla vigilia, grazie al successo ottenuto prima della pausa ai danni dell’OR Reggio Emilia, la squadra allenata da Andrea Bearzi è terzultima, e dunque fuori al momento dalla zona pericolosa, con un punto di vantaggio sul Real Fabrica penultimo, attualmente destinato ai playout, e due sull’Atlante Grosseto, ultimo e sempre al momento destinato alla retrocessione. Tutto ciò a due giornate dalla conclusione della regular season, con un calendario che prevede che oggi l’Atlante Grosseto affronti in trasferta l’OR Reggio Emilia, mentre nell’ultimo turno di sabato prossimo il Prato Calcio a 5 ospiterà la Dozzese ormai nei playoff e Atlante Grosseto e Real Fabrica si affronteranno in uno scontro diretto che si preannuncia già al cardiopalma. Riparte anche il campionato di serie B maschile di calcio a cinque per il suo sprint finale, anche se molti verdetti sono già scritti. Come quello che vedrà l’Italgronda Futsal Prato disputare i playoff, anche senza conoscere i risultati delle ultime due gare di regular season. Oggi è in programma la prima, con la squadra allenata da Massimo Zudetich impegnata sul campo degli emiliani del Bagnolo in Piano (inizio alle 16).