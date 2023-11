Prato calcio a 5 sconfitto. Adesso la crisi è ufficiale

Terza sconfitta consecutiva per il Prato Calcio a 5. Sul campo del Buldog Lucrezia, formazione marchigiana che prima di questo match era ancora ferma a zero punti, arriva un 1-2 particolarmente amaro per la squadra allenata da Andrea Bearzi, che sperava in questa trasferta di spezzare la serie negativa.

Invece è arrivata una battuta d’arresto dal sapore beffardo, perché il Prato Calcio a 5 aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete segnata al 13’ da Beluco, bravo a sfruttare un errato disimpegno di Copparoni.

Il momento che ha fatto girare in negativo il match dei pratesi è stato però al 6’ della ripresa, quando il portiere Lo Conte ha atterrato in area Campo provocando la propria espulsione e un calcio di rigore trasformato da Cirillo.

La partita è rimasta comunque molto combattuta ma ad avere la meglio è stato il Buldog Lucrezia che ha segnato il gol vittoria al 18’ con Copparoni, mentre il portiere marchigiano ha negato più volte il gol ai biancazzurri, che non sono riusciti a sfruttare nemmeno la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Napoletano per doppio giallo avvenuta ad un minuto dal termine. Questa la formazione schierata dal Prato Calcio a 5: Lo Conte, Martini, Batata Alves, Tempesti, Renan Beluco, Raimondi, Diego Scarpetta, Cellini, Marangon, Fazzini, Del Greco, Sottosanti.

Dopo quattro giornate, quindi, la squadra guidata da Andrea Bearzi resta inchiodata a quota 3 punti (quelli frutto della vittoria ottenuta all’esordio con il Russi), agganciata proprio dal Buldog Lucrezia, con alle spalle solo il Real Fabrica con un punto e Atlante Grosseto, che in questo turno non ha però giocato, fermo a quota zero.

In testa alla classifica del girone B della serie A2 c’è invece la Dozzese con 12 punti davanti alla Ternana con 10. Sabato al Pala Kobilica arriverà la History Roma che attualmente ha 4 punti, ottenuti in tre partite disputate. Massimiliano Martini