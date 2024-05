Prato per la vita, la tappa di Mezzana

Prato, 17 maggio 2024 – La tappa di "Prato per la Vita 2024" organizzata dal Gs Le Lumache ha animato le strade di Mezzana, con partenza e arrivo dal Circolo Ballerini. Questo appuntamento è ormai un classico per i podisti della zona, con un percorso che si snoda lungo le pittoresche ciclabili che costeggiano il fiume Bisenzio. Nonostante un cielo incerto che ha regalato qualche tratto di pioggerella, la partecipazione è stata ottima. I corridori hanno dimostrato grande entusiasmo, confermando il successo di questa formula itinerante, organizzata in collaborazione con le società podistiche locali sotto l'egida della Uisp di Prato. Il circuito podistico itinerante, che ogni settimana cambia location, ha riscosso ancora una volta un notevole successo. Con una modesta iscrizione di 2 euro, i partecipanti hanno contribuito a una nobile causa: i proventi, al netto delle spese organizzative, sono stati destinati alla San Vincenzo de’ Paoli per fornire supporto economico alle persone bisognose e alla Asd Special Team Onlus, un'associazione che promuove sport e inclusività.

La giornata ha offerto due opzioni di percorso: uno principale di 8/9 km e una mini camminata di 4/5 km, adatta a chi preferisce una sfida meno impegnativa o vuole partecipare in modo più rilassato.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 21 maggio a Borgonuovo, seguito da una serie di tappe che promettono di coinvolgere sempre più appassionati: 23 maggio: Seano 28 maggio: Narnali 30 maggio: ex ippodromo 4 giugno: Vergaio 6 giugno: Kepos 11 giugno: Figline A documentare questi momenti speciali, ci sarà il servizio fotografico curato dalla ETS Regalami un Sorriso, un'iniziativa che unisce sport e solidarietà, trasformando ogni scatto in un'opportunità per raccogliere fondi destinati a importanti progetti benefici.

La tappa di Mezzana ha confermato ancora una volta il valore sociale e sportivo di "Prato per la Vita", un evento che, oltre a promuovere la salute e il benessere attraverso la corsa, sostiene concretamente la comunità locale. Con un calendario così ricco, l'invito è di partecipare numerosi alle prossime tappe, contribuendo con il proprio impegno e la propria presenza a una causa che fa bene a tutti.