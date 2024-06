Prato per la vita, la tappa di Vergaio

Prato, 8 giugno 2024 – Proseguono con successo le serate podistiche del circuito "Prato per la Vita", giunte alla penultima tappa presso il circolo Mcl di Vergaio. Grazie alla logistica impeccabile del GS Le Lumache di Mezzana, che ha allestito diverse tappe del circuito, l'evento continua a raccogliere adesioni e partecipazione entusiastica.

Circa un centinaio di podisti si sono presentati per l'evento, iniziando il percorso alle ore 19 con partenza libera. Questi eventi serali, nati dalla collaborazione tra le società podistiche locali e la UISP di Prato, offrono ai partecipanti un’esperienza unica grazie a un percorso sempre presidiato da volontari. Il circuito podistico itinerante, che cambia ogni settimana il luogo di partenza, è diventato un appuntamento tradizionale e molto atteso. La formula del circuito, con una quota di iscrizione di soli 2 euro, ha riscosso grande successo negli anni. Il ricavato, al netto delle spese organizzative, è devoluto in beneficenza alla San Vincenzo de’ Paoli, che supporta persone bisognose, e alla Asd Special Team Onlus, che promuove sport e inclusività.

I partecipanti hanno potuto scegliere tra un percorso di 8/9 km o una mini camminata di 4/5 km, permettendo a tutti di partecipare secondo le proprie capacità e desideri. Il prossimo e ultimo appuntamento è previsto per l'11 giugno a Figline, dove la tappa finale sarà celebrata con una grande festa. Ad accogliere i podisti sarà l'Asd 29 Martiri, che si occuperà dell'allestimento del percorso e del ristoro. Per l'occasione, è stata organizzata una conviviale con metri e metri di pizza, affettati e schiacciatine "no limit", come racconta Marcello Calamai, presidente del sodalizio. Questa serie di eventi solidali, culminando l'11 luglio, rappresenta uno degli appuntamenti più belli e significativi organizzati dalla UISP di Prato. Nel cuore di tutti i partecipanti rimarrà la gioia di aver vissuto momenti unici di sport e solidarietà. Il servizio fotografico dell’evento è stato curato dalla ETS Regalami un Sorriso, sempre presente per immortalare gli attimi più significativi di queste serate all’insegna dello sport e della solidarietà.