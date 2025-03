Premio Giorgio Giannessi. Merlengo cerca il riscatto

Si torna all’ippodromo per l’ultimo convegno feriale del giovedì prima del 135° premio Pisa al quale seguiranno i due giovedì 10 e 17 aprile che concluderanno la stagione di corse a San Rossore. I cavalli di 3 anni sono protagonisti della corsa di centro, il premio Giorgio Giannessi sulla distanza dei 1500 metri. Ancora una corsa dedicata, dunque, a un allenatore del passato, nato e vissuto a Barbaricina dove svolse la sua professione con passione e rigore. Otto i cavalli al via in handicap con una favorevole collocazione al peso del grigio Merlengo. Si parla bene anche del top weight Vestone e di Tempus Erat, visto in ordine.

Nello stesso pomeriggio un’altra corsa porta il nome di un personaggio molto noto nel mondo dell’ippica che ricoprì numerose funzioni: quella di handicapper, di commissario, di direttore di società di corse. Il nome è quello di Mauro Montersoli al quale Alfea dedica l’handicap sui 1500 per 4 anni e oltre. Anche in questa corsa, otto cavalli al via e pronostico indecifrabile per le scarse indicazioni che giungono dai concorrenti. Falconetta è il soggetto più forte in campo ma la sua collocazione al peso rende il suo compito molto arduo; degli altri possono dire la loro Vera Amicizia, Fair Angel e Favorito che sembra aver ritrovato la vecchia verve.

Altre corse del pomeriggio sono dedicate a cavalli vincitori del premio Pisa: Eldest (M. Demuro, 2008), Air Crew (2010, L. Maniezzi), Facoltoso (2012, S. Landi). La corsa riservata ai GR e alle amazzoni ricorda infine Mario Argenton, un cavaliere che seppe vincere in anni ormai lontani 168 corse delle quali 112 in ostacoli: un grande GR, padre di un altro grandissimo cavaliere, Alessandro, il cui palmares è di 346 successi (290 in ostacoli). Fra i cinque partenti sembra declassato Di Più.

Sei corse in programma, si inizia alle 14,25; questi i nostri favoriti: I corsa: Di Più Ancora Drago; II: Ginger CPS, Mariska; III: Merlengo, Vestone, Tempus Erat; IV; Vera Amicizia, Fair Angel, Favorito; V: Global Myth, Alma Hera, Tepui; VI: Hakuna Matatah, Amerik VDC, Orlando Go.