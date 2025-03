Macagi Cingoli da applausi. Palazzi: "Il successo su Conversano ci ha trasmesso più fiducia"

Resta impressa l’esultanza della Macagi Cingoli per la vittoria conquistata battendo 29-28 e per la prima volta lo svettante Conversano che a 10’ dal termine conduceva con sei gol di vantaggio. "Forse loro – riflette l’allenatore Sergio Palazzi – hanno peccato di presunzione, ritenendo che la Macagi non fosse reattiva". Invece lo è stata proprio nella fase migliore degli avversari. "Ci trovavamo a -6 – spiega Palazzi – perché i ragazzi erano un po’ in confusione per alcune decisioni arbitrali e per qualche giocata balorda. Invece poi sono stati bravi a sfruttare il disagio del Conversano per l’espulsione di Marrochi (ma a noi è mancato D’Benedetto infortunato alla caviglia destra nella seduta di rifinitura), capace di guidare l’attacco e dare ordine alla formazione, mentre la Macagi si è riassestata grazie anche allo straordinario e decisivo sostegno del pubblico a cui è dedicato il successo".

Insomma, brava la Macagi a ritrovarsi. "Brava e, diciamolo pure, – ammette Palazzi – anche fortunata. Ma si sa che l’aiuto della buona sorte bisogna guadagnarselo e che, quando arriva, occorre essere abili per poterlo sfruttare al meglio". La stupenda affermazione ha ben rinfrancato la formazione cingolana- "Abbiamo acquisito fiducia e consapevolezza – sottolinea Palazzi – dopo tre vittorie consecutive. Intendiamoci, c’è ancora molto da lavorare e in questo turno di sosta, l’ultimo della stagione, metteremo bene a punto alcuni meccanismo difensivi, rilevati abbastanza positivamente contro il Conversano. Intanto D’Benedetto potrà recuperare completamente, per essere pronto alla ripresa degli impegni, gli ultimi sei da cui ottenere il massimo bottino per tirarci definitivamente fuori dalla zona-play out".

Gianfilippo Centanni