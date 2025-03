Completo cat. 2 stelle. Laura Battisti trionfa al Centro di Migliarino

Laura Battisti, con il suo cavallo Caraghs Clover Quality, ha ottenuto un risultato straordinario vincendo la categoria 2 stelle di Concorso Completo nella splendida cornice del Centro Ippico di Migliarino. Battisti è amazzone tesserata per la Scuola Equitazione Micheletto di San Casciano Val di Pesa. Il Completo si svolge su tre prove e ogni fase richiede una preparazione mentale e fisica intensa, in cui sia il cavallo che il cavaliere devono essere perfettamente sincronizzati.

"Ogni giorno è incentrato per preparare se stessi e il proprio cavallo - dice la direttrice della scuola Paola Micheletto -. Vogliamo affrontare a testa alta le sfide offerte da questo sport. Siamo una grande comunità, insieme agli atleti e alle loro famiglie, e vantiamo venti anni di storia e di eccellenti risultati ottenuti da amazzoni e cavalieri. Una vittoria non è solo un traguardo, ma una conferma di ciò che si fa e un’ulteriore spinta a continuare a migliorarsi, a fissare nuovi obiettivi. In un viaggio di crescita che insegna a credere nelle proprie potenzialità".

F. Que.