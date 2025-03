Sarzana al rush finale del campionato: "A Bassano con grinta e coraggio"

E’ una delle partite più impegnative per l’Hockey Sarzana nel rush finale del campionato: i rossoneri sono attesi domani dalla trasferta a Bassano (contro una delle squadre più in forma del momento) con l’obiettivo di rincorrere il settimo posto, che ora non sembra più così lontano. Bassano è imbattuto in campionato dal 12 gennaio. "Una partita difficilissima – dice il presidente Maurizio Corona – ci vorranno concentrazione e spirito di sacrificio". "Il Bassano – sottolinea coach Sergio Festa – è una squadra molto fisica, che pressa a tutta pista E non ti lascia ragionare: quindi dovremo preparare la partita nei minimi dettagli. Dovremo avere il coraggio di essere propositivi e aggressivi: ne abbiamo le capacità". Il Bassano arriva dalla bella vittoria a Viareggio per 5-2; a disposizione di mister Alessandro Bertolucci, fra i giocatori di spicco nel team veneto, Gerard Riba, miglior marcatore del campionato, con 35 gol realizzati finora; il nazionale Alberto Pozzato e il portoghese classe ‘90 Ivo Silva.

Nella gara di andata a Sarzana il 18 dicembre, il Bassano ottenne una netta vittoria per 1-8, con doppietta di Tamborindegui, una Galbas e quattro gol Riba, mentre l’unica rete del Sarzana fu realizzata da De Rinaldis. Il via domani alle 18 al PalaUbroker di Bassano (Vicenza), arbitri: Simone Brambilla di Vimercate (Monza Brianza) e Paolo Moresco di Marostica (Vicenza).