Aerobica. Coppa del mondo, l’azzurra Ciurlanti sfiora il podio in Portogallo

La maceratese Arianna Ciurlanti ha sfiorato per 0,15 punti il terzo gradino del podio nella decima edizione della Coppa del mondo di aerobica disputata a Cantanhede, in Portogallo, dove hanno gareggiato i migliori ginnasti del mondo. La giovane tesserata con la Ginnastica Macerata, ha indossato la maglia azzurra della nazionale e sulle note della canzone "Malo" di Bebe ha dato vita a un esercizio caratterizzato anche da presenza scenica e da una forte energia. I giudici le hanno dato 19.200 punti: valutato 8.800 sul piano artistico, 7.150 per l’esecuzione e 3.250 per le difficoltà. È stato motivo di orgoglio per la ginnasta e per la società conquistare la quarta posizione in una competizione di carattere internazionale con la messa in atto del nuovo codice dei punteggi. La tappa di Cantanhede si è confermata ancora una volta una delle più attese e apprezzate del circuito mondiale, un crocevia di talenti che proietta la ginnastica aerobica verso nuove vette. La delegazione azzurra, guidata dalla direttrice tecnica Luisa Righetti, era composta anche dai tecnici Emanuele Pagliuca e Arianna Ciucci, tecnico della società maceratese nonché di Ciurlanti.