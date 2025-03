Rugby serie B: cade anche Pieve, ora all’ultimo posto. Emil Banca, ko pesante. Addio alla promozione

Giornata decisamente no per le formazioni bolognesi di rugby. Cade l’Emil Banca sconfitta 36-28 a Modena in casa della capolista, cade a Sondrio 33-24 anche Pieve.

La terzultima giornata di serie B interrompe definitivamente la corsa al primo posto e alla serie A del Bologna, sconfitta dalla prima della classe Modena, che a 2 turni dal termine del campionato e con 8 punti di vantaggio sul Brixia secondo vede vicinissimo il traguardo promozione.

Modena vince con il bonus il derby dell’Emilia e mette un piede in serie A al termine di una partita combattuta, a tratti spettacolare, dove a prevalere è stata la squadra di casa, di fronte a un’Emil Banca che lotta dall’inizio alla fine. La differenza la fanno la mischia e la rimessa laterale dominante di Modena.

Peccato perché il Bologna parte fortissimo. Alla prima azione, un intercetto di Sacchetti nei propri 22 porta alla prima meta, in mezzo ai pali, trasformata da Chico.

La stessa apertura bolognese, su punizione, arrotondava il punteggio sul 10 a 0. Su assist di Chico arriva anche la seconda meta bolognese: calcetto in area, con Pancaldi che è il più lesto ad afferrare l’ovale e a schiacciarlo tra i pali. La trasformazione, facile, porta il punteggio sul 17 a 0 per il Bologna dopo 9 appena minuti.

Il Modena però non si disunisce, attacca e segna tre mete di fila e chiudendo in vantaggio sul 19 a 17 il primo tempo.

In avvio di ripresa, i padroni di casa allungano nonostante 2 penalty di Chico. L’Emil Banca sbaglia il colpo per riaprire il match non sfruttando diverse azioni propizie. Modena così tocca il 36 a 23, ma allo scadere, con orgoglio i rossoblù realizzano almeno la meta di Soavi.

Cade anche Pieve sconfitto 33-24 a Sondrio e purtroppo sempre più ultimo in classifica, a -2 dal Botticino e -9 proprio dal Sondrio.

I ragazzi di Renzo Balboni lottano, ma non bastano le 4 mete di Guandalini, Levorato, Lindelli, Balsemin e le 2 trasformazioni di Rosso a conquistare una vittoria scacciacrisi. Un punto di bonus tiene accese le speranze, ma nelle ultime 2 giornate serviranno punti ben più pesanti per cambiare l’inerzia di una stagione sfortunata. A Sondrio a tagliare le gambe al Pieve sono un paio di gialli consecutivi che, nella fase finale del primo tempo, hanno permesso ai lombardi di ribaltare la sfida dal 7-17 al 26-17.

Le altre gare: Brixia-Bergamo 34-29, Lyons-Botticino 33-28, Colorno-Rovato 27-28.

La classifica: Modena 63; Brixia 55; Emil Banca Bologna e Bergamo 47; Lyons 42; Colorno 40; Rovato 38; Sondrio 34; Botticino 27; Pieve 25.