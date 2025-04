Pattinaggio. Brilla la Roller Civitanova ai campionati regionali

Terzo posto assoluto per la Roller Civitanova ai Regionali disputati a Fabriano e primo nella categoria Giovanissimi/Esordienti. Spiccano molti risultati di rilievo. Sophia Martufi è argento nel giro sprint e bronzo nei 5.000 punti (Juniores); Samuel Polverini si laurea campione regionale nei 3.000 punti e 6° nei 300 mt sprint (Ragazzi); Elia Scolà nella categoria Ragazzi 12 conquista l’argento nei 200 mt sprint e nei 2.000 punti. Bronzo a Polverini e Scolà nel Team sprint.

Passiamo alla categoria Esordienti. Cecilia Altobelli è argento nei 1.000 mt in linea e bronzo nei 200 sprint (Esordienti); è terza Elettra Scolà nei 50 sprint in corsia (Esordienti). Categoria Giovanissimi: Chiara Massaro è argento nei 50 sprint in corsia e 4ª nei 150 mt Sprint; Amelia De Floria è bronzo nei 50 sprint in corsia e nei 150 sprint, argento nei 600 in linea; Michele Onofri è oro nei 150 mt sprint, argento nei 600 mt in linea, bronzo nei 50 mt sprint in corsia.

Determinanti anche le prestazioni di Elena Angelucci, Maria Zamponi, Mia Cardarelli, Bianca Vedovaldi, Giulia Ghaddar, Nicole Didone, Sofia Nortesani, Greta Iezzi, Aurora Brunellini, Carlotta Paolucci, Anna Marandino, Lucrezia Trillini, Diego Pepa Salierno, Andew Iellamo, Massimo Francoletti, Alessia Menghini, Margherita Marchesani, Thea Dari, Giulia Tiburzi, Alice Conforti, Elisabetta Recchi, Aurora Quattrini, Giulia Cardarelli, Bianca Sofia Franca, Filippo Medici e Mirko Fraddosio: questi atleti con grinta e determinazione hanno spinto la Roller Civitanova a raggiungere la prima e terza posizione in classifica Generale. La dirigenza sottolinea il determinante lavoro delle allenatrici Flavia Martinelli e Sofia Emili.