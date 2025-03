Azzurri ko sotto i colpi di Gori, nonostante il vantaggio a inizio ripresa. La Sangiovannese s’illude. Ora la classifica fa paura

ghiviborgo

GHIVIBORGO (3-5-2): Bonifacio; Bonafede, Bura, Conti; Giannini, Barbera, Campani, Signorini (35’ st Fischer), Larhrib (43’ st Coppola); Noccioli, Gori. A disp. Gambassi, Caiaffa, Simonetta, Bassano, Lopez, Bifini, Sartini. All. Bellazzini

SANGIOVANNESE (3-4-1-2): Patata; Chelli, Fumanti, Della Spoletina; Pertica, Nannini (40’ st Gianassi), Foresta, Arrighi (28’ st Romanelli) Gaetani (21’ st Bocci); Nieri, Rotondo. A disp. Barberini, Bargellini, Cenci, Lombardi, Pardera, Pertici. All. Deri

Arbitro: Catalani di Ciampino (Fracasso-Lo Chiatto)

Reti: 6’ pt, 32 st e 34 st Gori (G), 8’ pt Nieri (S), 10’ st Gaetani (S), 18’ st Conti (G)

Note: ammonito Pertica

GHIVIZZANO – Sotto i colpi di bomber Lorenzo Gori la Sangiovannese cade 4-2 anche Ghivizzano e vede peggiorare ulteriormente la sua già precaria posizione di classifica. Non è bastato il momentaneo vantaggio della ripresa, alla fine a trionfare sono stati i locali. Deri opta per una squadra a trazione anteriore con tre punte fino a questo punto mai provate dal fischio d’inizio. Gioca con il 3-4-1-2 con Gaetani nella veste di rifinitore del duo offensivo Nieri - Rotondo. Tommaso Bellazzini tra i padroni di casa fa un paio di cambi rispetto alla vittoriosa trasferta di Figline confermando, però, il canonico 3-5-2.

Nemmeno il tempo di studiare bene lo schieramento delle due formazioni che i locali passano subito in vantaggio. È il minuto sei, Gori viene servito dalla sinistra in area di rigore e, seppur da posizione defilata, batte di destro sul primo palo Patata. È il 24º centro dell’attaccante classe 2004 di scuola fiorentina.

La reazione della Sangiovannese c’è, un retropassaggio corto innesca due minuti dopo Nieri che vince un contrasto con il portiere e a porta sguarnita pareggia la situazione. Da qui al duplice fischio non succede praticamente più niente. Nella ripresa la Sangio parte bene e passa in vantaggio con un goal di rapina di Gaetani, i locali però non ci stanno e prima con Conti di testa, su errata uscita del portiere Patata, e poi con una doppietta di Gori, prima di piede e poi di testa, mette il risultato al sicuro.

Massimo Bagiardi