Pallanuoto. Granchi alla prima sconfitta contro Bergamo. La vetta resta salda: "Ora comincia la volata»

Poteva andar peggio. Malgrado il primo stop stagionale con la Pallanuoto Bergamo, il Nuoto Club Monza può riparte da alcune certezze. Il primo posto è sempre di proprietà dei “granchi“, fermi a quota 33 punti, ma tre lunghezze davanti alla stessa formazione bergamasca, vittoriosa per 10 a 9 nello sconto diretto e perciò al momento la più credibile antagonista della capolista. Che, nonostante l’interruzione di una serie positiva lunga 11 partite, può trovare un altro motivo di consolazione.

In caso di arrivo a pari punti al termine della stagione regolare, infatti, Monza prevarrebbe su Bergamo grazie al miglior risultato complessivo nelle sfide dirette: nella partita d’andata il Ncm si impose per 10 a 8. Al termine del campionato mancano sei giornate. Ma la squadra allenata da Stefano Ingegneri, ad ogni modo, non sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un arrivo al fotofinish. Anche perché il calendario sembra fatto apposta per favorire la ripartenza biancorossa. Sabato, al Centro natatorio Pia Grande (ore 16), arriverà il Bentegodi Verona, penultimo a 4 punti. E pure l’incontro di sabato 5 aprile, in teoria da giocare in trasferta, sarà invece casalingo. E questo perché i “cugini“ del Cus Geas Milano, in questa stagione non brillanti come nelle precedenti, disputano le partite domestiche nella struttura monzese di via Murri. Sarà infine la Mestrina, attuale maglia nera, a chiudere sabato 12 aprile questo trittico nella Bombonera di Santalbino. I “granchi“, nella Piscina Italcementi di Bergamo, hanno pagato una giornata negativa. "Un po’ di rammarico - ammette il vice allenatore Fabio Frison - c’è, ma questa sconfitta può anche avere effetti postivi. Può aiutarci a ritrovare le motivazioni in vista della volata finale".