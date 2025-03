Campionato regionale di apnea. Sub Prato secondo al Memorial Vannucchi

Pochi giorni fa si è disputato presso la piscina di Larciano la quarta edizione del "Memorial Marino Vannucchi", valido come campionato regionale di apnea. Una kermesse che ha visto gareggiare cinquanta atleti in rappresentanza di club provenienti da tutta la Toscana e dal resto d’Italia (Veneto e Puglia in primis).

E c’era anche una delegazione del Sub Prato, che ha conquistato il secondo posto nella classifica generale delle società (alle spalle dell’Apnea Firenze) grazie ai singoli risultati conquistati dai tesserati. Che migliorano ulteriormente togliendo dal conteggio dei piazzamenti i rappresentanti delle formazioni fuori classifica (ossia quelle non toscane che non possono quindi competere per il campionato toscano): nella "Seconda categoria DYN" femminile con attrezzi, argento per Veronica Petrullo e bronzo per Marcella De Martino (con Caterina Costanza quarta) mentre la sezione maschile ha conquistato un oro con Marco Rinella.

In Prima categoria DYN con attrezzi, oro per Claudia Marzoli, argento per Giulia Fabiani e bronzo per Monica Tattini. Ottimo anche il rendimento di Mirko Bianchi e Lorenzo Gaggi, entrambi sul gradino più alto del podio rispettivamente nella "Seconda categoria DNF" senza attrezzi e nella categoria "Elite DNF" senza attrezzi.

Il gruppo ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno agonistico fissato per il prossimo weekend. Con l’obiettivo di confermarsi a questi livelli e di impreziosire ulteriormente il medagliere.

