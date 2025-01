"Premio Zaini" all’ippodromo Meli. Diamond Francis: prima vincente

All’ippodromo Cesare Meli corsa clou il Premio Zaini dal 1913 (montepremi euro 9.350), riservato a cavalli di 5 anni ed oltre di categoria C e D. Dieci i trottatori al via: Dolly Effe con Pezzatini in 1.13 scavalca Corcovado per andare a condurre, ma con un volo magistrale Diamond Francis con Andrea Farolfi in 43’ rilevava il comando. Il portacolori di Gaetano La Licata, cavallo dai trascorsi classici, superava il km con ottima andatura e doveva respingere l’energico attacco dell’indomito Bat Host. In dirittura d’arrivo Diamond Francis allunga di forza e vince in 1.12.8 prevalendo su Bat Host in 1.13.3, Dolly Effe 1.13.6 e Corcovado, 1.13.8. Ottimo debutto fra gli anziani di Diamond Francis, che al betting pagava euro 1.98 per la 13° vittoria in carriera.

Questi i prossimi convegni di trotto al Cesare Meli, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura Masaf. Gennaio: Venerdì 10, Lunedì 13, Martedì 21, Domenica 26 Gran Premio Ponte Vecchio e Martedì 28. Febbraio (8 giornate): Domenica 2, Martedì 4, Domenica 9, Martedì 11, sabato 15 Gran Premio Firenze, Martedì 18, Domenica 23 e Martedì 25. Marzo (7giornate): Martedì 4, Domenica 9, Martedì 11, Domenica 16 Gran Premio Duomo e Gp Etruria, Martedì 18, Venerdì 21 e Martedì 25. Poi spazio al galoppo e il trotto tornerà negli ultimi mesi dell’anno a novembre e dicembre.

F. Que.