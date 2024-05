"Presentata la quarta edizione della partita benefica 'La Gazzetta di Pisa' a Musigliano: appuntamento il 11 maggio allo stadio Piero Masoni di Fornacette"

Al circolo Garzella a Musigliano si è svolta la presentazione della quarta edizione della partita benefica "La Gazzetta di Pisa" che si svolgerà sabato 11 maggio alle 20 allo stadio Piero Masoni di Fornacette. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione "Insieme per Sognare". Il momento clou della serata sarà la partita di calcio a 11 a cui prenderanno parte squadre formate da ragazzi pisani, ex calciatori del Pisa e alcune personalità note. Tra loro Paolo Andreotti, Federico e Jacopo Balestri, Alessandro Baroni, Riccardo Berti, Gerry Cavallo, Federico Frediani, Raffaele Giacobbe, Lido Malasoma, Emiliano Niccolini, Biagio Pagano e "Pippetto". Nel corso della serata anche le esibizioni musicali di Helene e Lontra e la consegna dei premi ai migliori dilettanti di Pisa e Provincia per la stagione 2023-2024. Alla conduzione dell’evento i ragazzi de ‘La gazzetta di Pisa’ e lo staff di Punto Radio.