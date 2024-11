Presentati quattordici week end sulle nevi di varie località italiane ed estere. Il saluto dell’assessore. Sci Club, programma ricchissimo

Eravamo negli anni ’80 e ’90 e in provincia di Ferrara vi erano sei sci club che si davano battaglia, sulle piste di sci delle Dolomiti, nelle gare Fisi, nei campionati provinciali, nelle edizioni degli Intercircoli e nelle gare sociali di ogni Sci club. Il Caimano Sport nel 2007 si è trasformato nello Sci Club Sport Tech e oggi è rimasto l’unico Sci Club della nostra provincia. Il programma invernale 2024/25, con ben 14 week end sulle nevi in varie località alpine anche all’estero, dello Sci Club Sport Tech è stato presentato giovedì 28 scorso al Frattino alla presenza dell’assessore Francesco Carità, con la presenza di tanti soci, amici ed appassionati di montagna.

"Credo che la longevità e resilienza di questa associazione turistico/sportiva di appassionati della montagna, possa contribuire a diffondere la cultura del vivere sano fra tutti i nostri amici e concittadini ferraresi – sottolinea l’assessore Carità –, avvicinando giovani e meno giovani alle attività sportive in montagna. Crediamo che la nutrita partecipazione a tutte queste iniziative siano un importante incentivo per lo Sci Club Sport Tech nel programmare ulteriori attività per offrire ai ferraresi, e non solo, offerte turistiche sempre più interessanti per chi vuole vivere lo sport in ambienti sani nel pieno rispetto della natura".