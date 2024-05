Presentato a Illumia l’evento fra calcio a 11, calcetto femminile e padel: ecco il programma completo. La Mongolfiera punta al cuore. Ritorna il torneo di solidarietà

‘Il cuore scende in campo per la Mongolfiera’ si presenta quest’anno con un numero di squadre elevato e il record di partecipanti. Il tradizionale torneo di calcio tra Ordini professionali, Istituzioni e Associazioni benefiche, prevede 16 squadre, a cui si sommano le 6 formazioni di donne che disputeranno il torneo di calcio a cinque femminile, facendo salire il conto a 22 squadre. Si parte oggi sui due campi del Biavati dove si giocheranno tutte le partite fino alla finalissima del 25 giugno. C’è grande attesa anche per il Mongolfiera Padel Open, che contribuirà a sostenere le iniziative dell’associazione La Mongolfiera a favore delle famiglie con figli disabili. La quarta edizione andrà in scena tra il 31 maggio e il primo giugno e vedrà coinvolte 32 coppie.

I vincitori avranno poi la possibilità di partecipare all’evento ’Illumia Padel Cup’, torneo di padel che vedrà sfidarsi numerose ex stelle calcistiche della serie A. Ci sarà poi il torneo di calcio a 5 femminile che si gioca dal 7 maggio al 6 giugno. La finale a tinte rosa si terrà in occasione del Memorial Cerreto.

"Il torneo di calcio è nato nel 2014 dalla passione di molti amici che sostengono la Mongolfiera – racconta Davide De Santis, presidente de La Mongolfiera –. Durante la prima edizione, tra i testimonial presenti, venne Franco Baresi e da lì nacque un’amicizia con tanti giocatori delle squadre partecipanti. Chi ci ha conosciuto in questi anni ha deciso non solo di giocare ma di sostenere la Mongolfiera in tutte le sue attività, i giocatori, insieme alle loro famiglie, sono diventati parte integrante".

A sostenere il torneo fino dalla prima edizione c’è sempre stata Illumia: "Illumia si riconferma orgogliosamente al fianco di La Mongolfiera anche per la sua nona edizione con la stessa energia degli inizi di questo splendido progetto. Siamo davvero felici di vedere i nostri collaboratori raccogliere ogni anno la sfida del torneo con rinnovato entusiasmo, consapevoli di fare parte di un’iniziativa che, al di là del divertimento che ci coinvolge tutti, ha l’obiettivo di trasformarsi in aiuto concreto", commenta Marco Bernardi, presidente di Illumia.