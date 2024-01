Preso Paz, colpo Mattagnanese

Nel campionato nazionale di calcio a 5 serie B colpo grosso della Mattagnanese di Borgo San Lorenzo che ha tesserato il brasiliano Kaio Henrique Paz. "Siamo lieti di annunciare - dice il presidente Tommaso Quartani - l’arrivo di Kaio Paz che andrà a rinforzare una già ottima rosa di giocatori. Brasiliano, classe 1995, Kaio è un laterale, all’occorrenza pivot, dotato di velocità e dribbling. Inizia in Brasile nel Concórdia, poi si trasferisce in Italia militando in Rieti e Orte, fra under 21 e prima squadra in A2 di calcio a 5. Nel 2022 gioca con Marsala e Mirto in Serie B realizzando 13 reti. Ora arriva dall’Acireale in C1". Il brasiliano sarà già in campo nello scontro al vertice di domani (6 gennaio) con la maglia della Mattagnanese, terza in classifica, che ospita la capolista Pontedera. Si gioca alle 16 al PalaCipriani di Borgo San Lorenzo, con ingresso libero.

F. Que.