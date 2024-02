PRIMA CATEGORIA. Rissa sugli spalti. Valdichiana-Chiusi si rigiocherà

Valdichiana-Chiusi si dovrà rigiocare. La partita, valida per il torneo di Prima categoria, era stata interrotta all’88’ sul punteggio di 1-0 a causa di una rissa sugli spalti. Pugni, calci alla testa di un supporter con tre calciatori ospiti che scavalcarono la rete per unirsi ai tafferugli. L’arbitro - che ha fornito al giudice sportivo un supplemento di rapporto - nell’occasione decise di interrompere lì l’incontro. Il giudice sportivo ieri ha disposto la ripetizione dell’incontro a porte chiuse, 500 euro di multa al Valdichiana e 800 al Chiusi. Ripetizione dettata dal fatto che il direttore di gara avrebbe dovuto portare fino in fondo l’incontro dato che i tafferugli svolgendosi in tribuna non avrebbero messo a rischio le due formazioni e lo stesso arbitro all’interno del rettangolo verde.