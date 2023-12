Prima e seconda categoria. Jolo e Montemurlo Jolly giocano per il primato, Csl e Cf2001 cercano il riscatto

La quattordicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è pronta a prendere il via, alle 14,30. Per le formazioni di Prato e provincia si prospetta un turno tanto impegnativo quanto interessante. Iniziando dal girone C di Seconda Categoria, dove lo Jolo mira a mantenere la vetta. Per riuscirci però

la banda Diodato dovrà sfruttare il fattore-campo al massimo e battere

il Barberino Tavarnelle. In contemporanea, il Csl Prato Social Club sfiderà in trasferta la Sancascianese per risalire la china, mentre il Cf 2001 riceverà il Ginestra Fiorentina con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playout e riavvicinarsi alle zone nobili della graduatoria. Scendendo in Seconda Categoria, il Montemurlo Jolly sogna di mantenere il comando del girone E, che condivide attualmente con la Montagna Pistoiese. Per riuscirci, sarà fondamentale vincere in casa contro la Virtus Montale e sperare che i rivali non facciano altrettanto. Attenzione però alla risalita del Prato Nord, lenta ma costante: il gruppo di coach Di Grandi

è adesso sesto e violando il campo della Galcianese si aprirebbero prospettive interessanti. Ma è un discorso che vale anche per il Chiesanuova, settimo, a patto di regolare La Querce allo Scirea. Ultima chiamata per la Pietà 2004: per avere la certezza di restare in testa al girone F, bisognerà mettersi alle spalle l’ultimo passo falso ed aggiudicarsi l’intera posta in palio nel match casalingo contro il Tavola del nuovo allenatore Leonardo Tinti. A meno che un assist indiretto non arrivi dal Vernio: qualora i valbisentini espugnassero il campo sportivo della Virtus Rifredi, fermerebbero i fiorentini e si avvicinerebbero alla zona playoff.

E anche la Virtus Comeana scalpita, nella partita esterna con il Mezzana. Il cammino del Poggio a Caiano ripartirà da Campi Bisenzio contro il Daytona, mentre il Prato Sport attende il Doccia.