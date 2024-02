Prima giornata dell’EuroHockey Indoor Club Challenge al palasport. Bondeno parte forte

Va in archivio la prima giornata dell’EuroHockey Indoor Club Challenge alla Bondi Arena, dove Bondeno ha già messo in mostra tutte le proprie qualità candidandosi di diritto ad un ruolo da protagonista. I ragazzi di mister Pritoni hanno battuto 6-2 all’esordio nel torneo i lituani di Vilnius Zuvedra, in una gara dominata sin dai primi minuti. La cronaca della sfida vede infatti Bondeno partire subito forte con un’occasione da gol sciupata al 3’ da Succi, ma poco dopo arriva la rete del vantaggio siglata Valencia; sulla sirena del primo quarto Vilnius trova il pareggio direttamente da corner e prova a restare in partita.

Da lì in avanti però i matildei prendono il controllo delle operazioni, e al 14’ tornano in vantaggio grazie ad un’incursione di Muzzioli (nella foto), probabilmente il migliore in campo. Nella terza frazione Bondeno dilaga con le reti di Succi e Bergamini per il 4-1 con cui si va all’ultimo mini intervallo, mentre tra il 32’ e il 34’ arrivano altre due reti targate Valencia e Muzzioli: il secondo gol di Vilnius arriva su calcio di rigore a pochi minuti dal termine della gara, ma serve solamente a rendere meno amara una sconfitta netta per ciò che si è visto in campo.

Nel tardo pomeriggio Bondeno ha chiuso la prima giornata di gare e ha affrontato i bulgari dello Slavia Sofia, mentre in mattinata la manifestazione è stata aperta dal 9-3 con cui gli ungheresi dell’Epitok hanno battuto i finlandesi dell’Hockey Team 85. Poco più tardi gli sloveni del Triglav Predanovci hanno avuto la meglio per 4-1 sui gallesi del Cardiff, mentre gli slovacchi del Raca hanno surclassato per 6-1 lo Slavia Sofia.

Nel pomeriggio, oltre al netto successo di Bondeno, è arrivato anche quello di misura del Cardiff su Hockey Team 85 (5-4). Sugli spalti della Bondi Arena all’incirca 200 persone hanno assistito alla bella vittoria dei matildei, che oggi saranno in campo alle 12.45 contro Raca per chiudere la prima fase dei gironi.

Jacopo Cavallini