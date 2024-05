Prima prova regionale del campionato di società Allievi. Atletica Prato sorride. Maggio da record

Atletica Prato sugli scudi anche a maggio. Ottimi risultati nella prima prova regionale del campionato di società Allievi, nei campionati toscani di staffette 4x100 e 4x400 e in alcune gare di contorno del settore assoluto. Camilla Maria Angelini nel salto con l’asta ha confermato il suo primato personale di 2,80 metri, portando a casa il primo posto. Nella stessa disciplina Filippo Comparini ha siglato il suo nuovo personal best e con 3,10 metri ha chiuso quarto. Margherita Lapi si è fermata al gradino più basso del podio nel salto in lungo con 5,02 metri. Buon inizio all’aperto per Delia Mongatti, che nel salto triplo e nel lungo ha fatto registrare rispettivamente le misure di 10,85 e 4,84 metri (quarto e sesto posto). Sempre nel lungo Pietro Giulio Pacini ha ottenuto la terza posizione (6,16 metri) mentre Damiano Tucci ha chiuso quarto nel salto in alto. Nei 5.000 metri di marcia Elisa Benelli ha registrato un tempo di 29’08’’85, classificandosi al terzo posto; nella stessa specialità Alessandro Pascale ha ottenuto il secondo posto con 26’44’’71. Damiano Ferrari ha chiuso terzo nel lancio del peso (12,95 metri) e quinto nel lancio del martello (51,63 metri). Nel settore femminile, in evidenza Rachele Seoli, che ha vinto il giavellotto con 32,70 metri. Lorenzo Puccetti ha ottenuto il primo posto nei 100 metri e il secondo posto nei 200 metri, mentre Iman Rida è arrivata quarta sia nei 100 che nei 400 ostacoli. Nelle staffette, le Allieve si sono distinte.Nella 4x100 Carolina Goti, Iman Rida, Giada Vitali e Valentina Pinelli hanno conquistato la medaglia d’argento. Le Juniores Celeste Nuti, Giada Martino, Maya Borrelli e Sofia Innocenti si sono laureate vice campionesse toscane nella stessa gara. Nella staffetta veloce delle Promesse, Francesca Becheri, Francesca Borsini, Lucrezia Puccini e Morgana Gnan hanno conquistato il primo posto. Tra gli altri risultati degli Assoluti terzo posto di Sofia Innocenti nel salto con l’asta (3 metri). Al termine della prima prova su pista gli allievi si sono posizionati al sesto posto e le allieve al quinto posto.

L.M.