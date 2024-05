Prima semifinale sognando lo scudetto

Alle 17 il Valorugby accoglie l’Hbs Colorno nel primo dei due derby di semifinale, decisivi per l’accesso alla finale scudetto del 2 giugno.

Presentandosi al botteghino del Mirabello vestiti di colore granata si potrà ottenere il biglietto a 10 euro ("sogniamo un’intera tribuna granata", ha scritto il club), mentre il ticket intero per i non-granata è fissato a 15 euro.

In tv, diretta su Dazn e differita su Rai Sport.

Il caso o le divinità della palla ovale hanno plasmato per questa fase di semifinale, al termine della lunga fase regolare, due gironcini geograficamente compatti: Rovigo, Mogliano e Padova da una parte; Viadana, Reggio e Colorno dall’altra.

Nella prima partita del girone “emiliano”, sabato scorso, Viadana ha triturato 33-10 Colorno, grazie alla regia di Roger Farias e alla ruvida potenza di Locatelli. Oggi il Valorugby affronta la perdente di quella sfida e sabato prossimo giocherà a Viadana nello scontro decisivo.

Colorno arriva dunque a Reggio già quasi eliminato, ed è difficile prevedere se questo renderà più mansueti i biancorossi o li trasformerà in quindici tori feriti. Filippo Frati, vice-coach dei parmigiani: "Proviamo a giocarci le ultime chance, la matematica ancora non ci condanna ma certo è che servirà un miracolo sportivo".

Nella regular season le due sfide reggiano-parmigiane hanno visto dissolversi il fattore campo: a Reggio in ottobre vinse Colorno 15-19; a Colorno in febbraio prevalse Reggio 26-38, con mete di Ruaro, Favre, Marinello, Barnes e Tavuyara.

In casa granata lo spirito sembra quello giusto. Il presidente Enrico Grassi: "La squadra c’è, è forte e le possibilità per fare bene ci sono tutte. E’ giusto continuare a coltivare il sogno. Non è solo giusto, è un dovere. Ed è altrettanto naturale che il sostegno e il tifo appassionato della città darebbe quel valore in più per farcela. Sarà bello vedere la tribuna del Mirabello piena di giovani e famiglie e cantare insieme l’inno nazionale".

Marcello Violi, head coach: "Stiamo bene e non vediamo l’ora di andare in campo. Come dico sempre, l’obiettivo è divertirci e divertire. Se riusciremo a farlo, sono fiducioso che arriverà anche la vittoria".

Arbitra l’internazionale Gnecchi, assistito da Vedovelli e Bertelli. Tmo Liperini.

Play-off, prima giornata: Viadana-Colorno 33-10 (5-0), Rovigo-Mogliano 29-12 (4-0).

Oggi, ore 17: Valorugby-Colorno. Domani, ore 17.30: Petrarca-Mogliano.

Sabato 11 maggio, ore 17, Viadana-Valorugby; domenica 12, ore 17, Rovigo-Petrarca.