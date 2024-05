Primo brindisi per il Bsc. San Marino sconfitto

Primo successo in campionato per il Bsc Grosseto (10-5 il finale) che supera il San Marino e impatta la serie dopo la sconfitta nella prima gara (0-3). Il line-up grossetano, trascinato da Jorge Aloma (3/3), Giordani (2/4) e Mercuri (1/4), che hanno spinto a casa tre punti a testa, ha messo in chiaro le sue intenzioni nell’inning d’apertura, segnando il primo punti, per poi calare il poker al 2° su un Pomponi in difficoltà, costretto a capitolare altre tre volte sul doppio di Aloma che ha svuotato le basi cariche. San Marino ha stentato a trovare le misure al partente Mattia Sireus, che ha concesso un punto al 3°, prima del fuoricampo di Alvarez da due al 5° che ha fatto terminare la sua ottima gara. Con gli ospiti a una incollatura, il Big Mat ha nuovamente accelerato con un doppio da tre punti di Mercuri al 6°, per chiudere definitivamente il match con il fuoricampo da tre di Federico Giordani su Pascoli. Nella prima gara della serie il San Marino aveva vinto con un rotondo 0-3 figlio di uno shut-out. Protagonista assoluto il monte di lancio capace di fermare le mazze di casa con le giornate da sogno di Christian Pedrol (4ip, 0bv, 6 kappa) e Fernando Baez (3ip, 0bv, 7k), che completano un no-hitter combinato eliminando, anche con la collaborazione della difesa, 20 battitori consecutivi (7 strikeout di fila) dalla base ball guadagnata con un out nel primo inning da Jorge Aloma, primo ed unico grossetano a salire in base.