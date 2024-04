Primo Maggio in piazza Ariostea. Torna l’appuntamento sui pattini dedicato al ’Trofeo del Lavoro’

Il pattinaggio torna protagonista in piazza Ariostea. Nella mattinata di ieri presentata nella residenza municipale la storica manifestazione sportiva ‘1°maggio Ferrara Inline 2024’ patrocinato dal Comune di Ferrara. Le gare del trofeo si svolgeranno il 1° maggio dalle 8.30 alle 18 in Piazza Ariostea. Il programma è stato illustrato alla presenza dell’assessore allo sport Andrea Maggi, il responsabile organizzativo dell’evento Mirko Rimessi, da Treviso Enrica Martignago per il Grand Prix Giovani, Marianna Pellegrini per la Fondazione Estense e Alessio Brissolese per la P.G.F.. La manifestazione agonistica del 1°maggio, sarà preceduta da un pomeriggio di festa. In dettaglio martedì 30 aprile tornano i ‘Ferrara Inline Roller Games’ dalle 17 alle 19, dove la piazza sarà dedicata a tutti gli sport rotellistici. Si tratta di una giornata promozionale ludico-motoria aperta a tutti, con la collaborazione della delegazione provinciale della FISR e del CIP e delle altre associazioni sportive del territorio. Al termine dalle 19 alle 20 Piazza Ariostea sarà a disposizione di chi vuole provare l’anello in vista delle gare del giorno dopo.

Nel programma di mercoledì 1° maggio, invece, l’organizzazione punta a 600 atleti complessivi, dai giovanissimi ai senior per le prove del 65° Trofeo Internazionale del Lavoro ‘Città di Ferrara’ di pattinaggio corsa su strada. La società sportiva che sarà in testa alla classifica riservata si aggiudicherà il 3° Memorial Gilberto Silvagni. Si riprenderà alle 14 con gli adulti, tra le novità l’esordio della gara ‘team sprint’, staffetta a due sulla distanza dei 400 metri. Al termine delle gare, previste per le 18, mentre si effettueranno le operazioni conclusive della parte agonistica, si svolgeranno i 1000 metri caratteristici della Retro Race, l’eroica del pattino tradizionale, che dallo scorso anno è dedicata all’indimenticato Paolo Campi. Spazio dunque alle premiazioni finali, tra le quali l’importante memorial Giorgio Burani e l’assegnazione del Trofeo, offerto dall’amministrazione comunale, e dei prestigiosi premi di rappresentanza già arrivati.

Mario Tosatti