Primo trionfo europeo. Warriors macchina da gol

L’impegno, non è retorica, premia sempre e prima o poi i risultati arrivano. Lo sanno pure i Macron Warriors Sabbioneta, la prima e unica squadra di hockey in carrozzina elettrica sul territorio mantovano e che meno di due anni fa lottava con il comune di Viadana per avere il proprio palazzetto. Archiviata la vicenda, con il trasferimento a Sabbioneta (Mantova), i rossoblù si sono concentrati sul campo e stanno raccogliendo un po’ di soddisfazioni.

Nel weekend di Pasqua i Warriors hanno portato a casa il “Pilsen Powerchair Open“, il loro primo trofeo di caratura internazionale. In Repubblica Ceca si sono resi protagonisti di un prestazione a dir poco perfetta che non ha lasciato scampo agli avversari. I lombardi hanno messo a segno 102 reti, subendone solo 8. Non a caso, tra le fila dei Macron è stato premiato come migliore marcatore Leonardo Catania e un riconoscimento è andato pure al portiere Youssef Ali. Il bomber del club di Sabbioneta ha messo a referto 54 reti: "Sono felicissimo e onorato del premio come miglior marcatore. Il mio compito è fare gol, ma non potrei fare nulla se non avessi alle spalle una squadra e dei compagni come quelli che ho ai Macron Warriors. Siamo una squadra e giochiamo tutti insieme per raggiungere l’obiettivo e questo premio è frutto di questa grande sintonia".

Soddisfatto e appagato anche il miglior portiere del torneo Ali: "Ci tengo anch’io a sottolineare come questo premio sia da condividere con tutta la squadra e in particolare con il mio compagno di reparto Mirko Ferrari. È stata una bellissima esperienza, dentro e fuori dal campo. Sono quelle cose che ti rimangono dentro per tutta la vita". In generale è il successo di un gruppo e di una realtà che sta facendo bene anche in campionato con il primo posto. "È un grande risultato per noi e per la nostra storia. – ha commentato Fabio Merlino, coach dei Macron Warriors Sabbioneta – È stata un’esperienza molto intensa. Ho visto una squadra unita, compatta, sia in campo che fuori. Abbiamo giocato davvero bene e meritato questo successo. I ragazzi hanno dato il massimo e sono veramente soddisfatto della prestazione del collettivo, oltre che felice per i premi assegnati a Catania e Ali. Abbiamo trascorso un week end bellissimo e devo ringraziare gli organizzatori del Pilsen Powerchair Open per averci supportato al meglio in questi giorni. Bellissimo anche l’incontro con il club del Viktoria Plzen, ora nostri ‘gemelli’! Inoltre, un grande grazie a tutto il nostro staff impareggiabile come sempre". C’è stata infatti l’occasione di incontrare il club di calcio del Viktoria Plzen con cui condividono lo stesso sponsor tecnico e anche lo stesso colore delle maglie sulle quali spicca il Macron Hero.