Principe Carlo Poniatowski show. Il purosangue Daleet senza rivali

All’ippodromo Cesare Meli convegno di rilievo incentrato sul Premio Principe Carlo Poniatowski (montepremi euro 13.200), un handicap con partenti otto 3 anni sui 1200 metri. Una corsa fantastica ed emozionante: dall’ultima posto Daleet, allievo di Luciano Vitabile con in sella Dario Vargiu, risaliva di forza diverse posizioni trionfando allo sprint finale. A 200 metri dal palo dell’arrivo Daleet piazzava un allungo vincente in 1.13.2 davanti al temibile Ala Avio, che con Tore Sulas precedeva a distanza Nunu con Di Tocco e Naditza con Alessio Satta. Daleet, portacolori di Stefano Vitabile ed erede di Tasleet, coglieva la terza affermazione in carriera, pagando euro 3,59 al betting.

Nella Tris di Firenze l’allungo di Cor Valentiniae con Malune non perdona. Nel Premio Società Anonima Fiorentina (euro 9.900), un handicap per 4 anni ed oltre, corsa TQQ sui 1800 metri di pista media. All’Ippodromo Cesare Meli netto risalto della 4 anni Cor Valentiniae, allieva di Pierdomenico e portacolori di Andrea Occhipinti, in coppia con Malune. In partenza Soul Sister, con Andrea Fele, assumeva il comando su Valentiniae Cor, Sopran Urania e Mr Coalville, riuscendo a mantenere una buona andatura su terreno pesante. Sulla dirittura d’arrivo Cor Valentiniae produceva un allungo imparabile e andava a vincere autorevolmente in 2.00.3 davanti a Lear They Were Wrong con Di Tocco, Verbena, con Stefano Saiu, El Gringo con Marcelli e Olympic Hero con Alessio Satta. Per Valentiniae Cor terza vittoria in 27 corse. Giovedì 25 aprile al Visarno ‘Cesare Meli’ si disputerà la 197° Corsa dell’Arno.

F. Que.