Pro Patria San Felice trionfa nella finale di Coppa di C2 con un netto 7-1, secondo trofeo in bacheca in una stagione magica.

Una Pro Patria San Felice straripante domina la finale della Coppa di C2 e con un netto 7-1 al Ponte Rodoni mette il secondo trofeo in bacheca in pochi mesi, coronando una stagione magica dopo la vittoria del campionato che aveva portato al salto in C1. In un PalaCorticella colmo di tifosi i ragazzi di coach Lorenzo Greco (assente per lavoro, in panchina a guidare il gruppo c’era il ds Angelo Vincenzi) partono come un treno e sfruttano le incertezze del Ponte Rodoni, infilato in avvio da due autoreti: la prima è ’fantozziana’ con un retropassaggio piuttosto avventato che batte il portiere ferrarese, la seconda invece è uno sfortunato rimpallo sul tiro di Salerno. Poi sale in cattedra ’Nacho’ Castejon, che con una doppietta indirizza il match, prima del 5-0 di Spatari che già all’intervallo mette una pietra tombale sulle speranze dei ferraresi. Nella ripresa i giallorossi controllano senza problemi, subiscono l’1-5 ma poi chiudono ogni conto con le reti di Salerno e ancora dello scatenato Castejon, che firma una tripletta. Un successo limpido, che fa aumentare i rimpianti per un possibile triplete che sarebbe stato storico, con la finale di Coppa Velez giocata con gli uomini contati (tre squalificati oltre a Castejon assente) sfuggita solo ai calci di rigore.

