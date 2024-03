Pro Recco da favola: anche la De Akker applaude i campioni

DE AKKER BOLOGNA

6

PRO RECCO

16

DE AKKER: Santini, Marchetti, Puccio, Bardulla, Agulha De Freitas 1, Grossi, Camilleri 3, Milakovic 1, Takeuchi, Musolesi, Cocchi 1, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo.

PRO RECCO: Perrone, Gardella 1, Zalanki, Cannella 3, Younger 2, Scarmi 1, Presciutti 1, Iocchi Gratta 4, Condemi 1, Kakaris, Aicardi 1, Hallock 2, Negri, Rossi. All. Sukno.

Arbitri: Ricciotti e Grillo.

Note: parziali 0-4, 3-4, 0-5, 3-3.

Giornata di festa per la De Akker. Alla Longo, davanti a 600 spettatori, la formazione di Federico Mistrangelo ha affrontato i campionissimi della Pro Recco. Sfida senza storia con i campioni d’Italia e d’Europa che si sono imposti nettamente, ma con la De Akker che nonostante le pesanti assenze del bomber Stefano Luongo, e del centroboa Tomas Pozo Alfonso ha comunque cercato di vendere cara la pelle. La sfida con la Pro Recco è arrivata al termine di una giornata che ha visto scendere in vasca per i rispettivi allenamenti, tutte le formazioni De Akker e con le squadre che sono state accompagnate da una rappresentanza di "Pallanuoto Bologna Senza barriere", la squadra creata dall’associazione #Adoremus ODV, presieduta da Giosuè Fogacci.

Le altre gare: Trieste-Brescia 10-12, Savona-Palermo 13-8. Ha riposato: Siracusa.

La classifica: Recco 51; Savona 43; Brescia 37; Ortigia 30; Palermo 28;Trieste 24; De Akker 17.