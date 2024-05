Professionisti di scena sul ring del Palapalestre

Domani sera, con inizio alle 20, ancora una volta la boxe sul ring del palapalestre di via Porta Catene. Ad evidenziare la grande crescita del pugilato estense è sufficiente sottolineare che saranno ben undici gli atleti di casa protagonisti della serata, ma assai di più coloro che dovranno attendere il loro turno per cimentarsi dinanzi al pubblico amico. Tre i match professionistici allestiti da Massimiliano Duran e tutti aperti ad ogni risultato. Il mediomassimo padanino Domenico Bentivogli sarà chiamato ad un difficile impegno contro l’afro-rodigino Beh Alassane Traore, in possesso di non comuni doti atletiche. Si tratterà quasi di un derby polesano e chi vincerà compirà un balzo nelle graduatorie nazionali. Tra i pesi piuma, importante opportunità per lo spettacolare piuma della Ferrara Boxe Dario Sapone, che opposto all’esperto lombardo Yuri Zanoli, sarà chiamato a confermare le sue aspirazioni professionistiche dopo un’importante e lunga carriera dilettantistica. Infine, il combattivo e generosissimo superleggero padanino Momo Nasri, di radici tunisine, cercherà di non deludere i tanti connazionali che lo seguono regolarmente, contro il giovane slavo Muhamed Biberovic. Tra i dilettanti, attesi con particolare attenzione la piccola guerriera Rosy Forzano e il giovane maghrebino Hassen Atia, che scalpitano per un passaggio tra i professionisti.

Gualtiero Becchetti