Programmi. Riparte la coppa Italia. A gennaio i quarti

Trissino e Forte dei Marmi erano date per favorite e infatti al termine del girone d’andata guidano la classifica, con i versiliesi che potrebbero restare da soli in testa in caso di vittoria nel recupero di Monza del 4 gennaio prossimo. Al terzo posto, a -8 dalla vetta, ci sono Follonica e Sarzana, seguite da Lodi, Valdagno, Grosseto e Montebello con distacchi maggiori.

Queste le otto formazioni che daranno vita a gennaio ai quarti di coppa Italia. In coda in difficoltà le neopromosse Giovinazzo (4) e Breganze (6 con il Vercelli), ma i veneti, dopo il cambio di allenatore, con Basso sostituito da Pozzan, e l’ingaggio dal Vercelli di Tataranni e Mattia Verona possono risalire. Sembra invece disperata la situazione del Vercelli di Roberto Crudeli che ha perso a fine anno praticamente tutti i titolari e si dibatte da tempo in una grave crisi economica, acuita dalla prolungata chiusura al pubblico della propria pista. Oltre a quello di Breganze, è cambiato anche il tecnico del Bassano con il dimissionario Viterbo sostituito da Zonta.

La classifica dei marcatori è guidata da Ambrosio (Forte) a 27, seguito da Giulio Cocco (Trissino) 23, Davide Banini (Follonica) 21, Mura (Giovinazzo) 19, Olmos (Sarzana) e Giuliani (Valdagno) 16. Portieri meno battuti: Zampoli (Trissino) -17, Gnata (Forte) -21, Grimalt (Lodi) -32, Veludo (Bassano) -40, Català (Grosseto) -41. Migliori giocatori secondo la pagina ‘A World of Statistics’: Davide Gavioli (Trissino) con 27 punti, Joan Galbas (Forte) 26, Ambrosio (Forte) 25, Giulio Cocco (Triaaino) 24, Compagno (Forte) e Pinto (Trissino) 22. Migliori under 23, nell’ordine, Antonioni (Lodi), Francesco Banini (Follonica), Olmos (Sarzana), Petrocchi (Monza), Gioele Piccoli (Trissino).

Il campionato, a parte il recupero del Forte, riprenderà con la 14ma giornata nel primo fine settimana del nuovo anno: Sandrigo-Valdagno, Vercelli-Monza, Grosseto-Bassano, Lodi-Follonica (sabato 6, ore 20,45); Montebello-Sarzana, Forte-Breganze, Trissino-Giovinazzo (domenica 7, ore 18).

