Promozione. Il Maliseti sprofonda: ko in casa. Annullato il gol del pareggio

Maliseti Seano

1

Luco

2

MALISETI SEANO: Mardale, Badiani, Menichetti A., Paoli, Campani, Peschi, Shiqeri, Picchianti, Llana, Robi, Cavalieri. A disp.: Corradi, Bambini, Perillo, Aiazzi, Sensi, Asara, Rudalli, Dardha, Del Bianco. All.: Carovani.

LUCO: Rizzo, Gianassi, Parri, Arias, Cirillo, Marucelli, Trotta, Cianferoni, Maenza, Parrini, Nencioli. A disp.: De Santis, Urzetta, Maritato, Kuka, Buzzigoli, Del Re, Alivernini, Farina, Mascherini. All.: Bellini.

Arbitro: Bo di Livorno.

Reti: 22’ Maenza, 41’ Parrini, 78’ Picchianti.

Note: 86’ espulso Paoli.

Ancora una domenica davvero sfortunata per il Maliseti Seano, sconfitto in casa dal Luco e fermo a quota 6 punti nei bassifondi del girone A di Promozione.

Ospiti in vantaggio al 22’ grazie al bel tiro da fuori area di Maenza che supera Mardale. Reazione immediata da parte dei padroni di casa, peraltro in formazione fortemente rimaneggiata, ma sugli sviluppi di un corner il Luco trova anche il raddoppio al 41’

grazie a Parrini, lasciato colpevolmente solo a centro area e bravo di testa a trovare l’incrocio dei pali. Si va quindi al riposo sul 2-0 in favore della formazione ospite.

Nella ripresa il Maliseti tenta in ogni modo di riaprire la partita e ci riesce al 78’, grazie ad un calcio di rigore (atterramento di Llana da parte del portiere ospite Rizzo) realizzato da Picchianti.

Da qui in poi inizia un forcing dei pratesi, che all’85’ troverebbero anche il gol del possibile pareggio con Shiqeri, annullato per fuorigioco dal guardalinee. Oltre al danno, in seguito al’annullamento, arriva anche la beffa del secondo giallo per proteste per Paoli, che manda anzitempo i titoli di coda sul match e sull’ennesimo ko dei ragazzi di Carovani.

Serve una svolta prima possibile se c’è la volontà di provare salvare la stagione. La classifica attuale è davvero brutta.

L.M.