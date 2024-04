PROMOZIONE: la lotta per non retrocedere si infiamma. Trebbo-Msp, un derby per uscire dalle zone pericolose

Saranno 120 minuti di fuoco gli ultimi del girone C di Promozione. Oggi, alle 15,30, è infatti in programma la penultima giornata che potrebbe dire molto sulla lotta salvezza. Se nei piani alti è già tutto deciso (l’Osteria Grande, che ha vinto il campionato con cinque giornate di anticipo, farà oggi visita al Mesola), ciò non vale per la bagarre per non retrocedere, dove parecchie bolognesi stanno ancora lottando con le unghie e con i denti. Il Trebbo, quintultimo a 35 a pari-merito con il Fontanelice, è atteso dal derby interno contro il quasi salvo Msp (41) mentre lo Junior Corticella, settultimo a 36 ed appena fuori dalla zona playout, farà visita allo Sparta Castel Bolognese.

Per quanto riguarda invece le bolognesi fuori dai giochi, le già retrocesse Fossolo e Anzolavino sono attese da match casalinghi rispettivamente contro Consandolo e Casumaro mentre Atletico Castenaso e Felsina, nella parte sinistra della classifica, ma fuori dai giochi per i playoff, affronteranno Placci Bubano (in trasferta) e Solarolo (in casa).